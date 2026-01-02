Video: el papelón de Juliana Santillán en su saludo por Año Nuevo

La diputada subió un video en sus redes y los usuarios la fulminaron.

Luego del traspié ocurrido con la marplatense y diputada nacional por La Libertad Avanza, Juliana Santillán, quien compartió en Navidad un video con una grave confusión al desear una "feliz navidad de resurreción" (el alusión a la Pascua), nuevamente se viralizó por otro contenido polémico.

La legisladora compartió un video desde la costa de Mar del Plata para saludar por el inicio del Año Nuevo 2026, mostrando el amanecer del 1° de enero, en dudosas condiciones.

El mensaje, difundido en redes sociales, generó repercusiones y comentarios diversos entre los usuarios, que cuestionaron y debatieron el tono del saludo y su contenido político.



“Este es el amanecer de Mar del Plata hoy 1 de enero de 2026”, expresó la legisladora, al tiempo que se presentó como la única marplatense en el Congreso de la Nación. Durante la grabación, Santillán incluyó a dos jóvenes que caminaban por la costa, a quienes invitó a enviar un saludo por el comienzo del nuevo año.

El video cerró con una consigna característica del espacio libertario: “¡Feliz 2026 para todos, viva la libertad caraj0!” y generó ´polémica por el estado de la legisladora y su extraño discurso.

Luego de una catarata de críticas de los usuarios que la fulminaron por las condiciones en las que se encontraba después de los festejos, finalmente, el video fue borrado por la propia Santillán de sus redes.