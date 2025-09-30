Se encienden las alarmas: qué figuras se pierden el partido entre River y Racing por Copa Argentina

Los dos grandes del fútbol argentino se preparan para un duelo decisivo por la Copa Argentina, pero las lesiones generan incertidumbre en ambos planteles.

El cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina de este próximo jueves en el Gigante de Arroyito promete ser uno de los platos fuertes de la semana, pero los entrenadores deberán rearmar sus planes a raíz de problemas físicos en jugadores clave.

Según informaron los periodistas Florencia Romero y Juan Patricio Balbi, las novedades en la previa no son alentadoras para ninguno de los dos equipos ya que perderían a jugadores importantes pensando en el duelo trascendental que definirá a uno de los semifinalistas.

En el caso de la “Academia”, Gustavo Costas no podrá contar con dos piezas fundamentales de su mediocampo: Matías Zaracho y Juan Nardoni. Ambos arrastraban molestias que finalmente los marginan del encuentro, dejando un hueco difícil de llenar en la zona de creación y equilibrio. Racing pierde así a dos de sus futbolistas con mayor dinámica y despliegue, lo que obliga al DT a pensar alternativas juveniles o variantes tácticas para sostener la intensidad en el mediocampo ya que también se encuentra en duda Agustín Almendra.

Por el lado de River, las dudas giran en torno a Enzo Pérez. El experimentado volante mendocino atraviesa un proceso de recuperación que, según los reportes, no alcanzará a completarse antes del jueves. La ausencia de su capitán podría significar un duro golpe para Marcelo Gallardo aunque de todos modos ya planificó un partido similar sin Enzo en Brasil ante Palmeiras con la inclusión de Portillo.

Ambos equipos llegan con la presión de avanzar en la Copa Argentina, un certamen que otorga un pasaje directo a la Copa Libertadores. Para Racing, representa la posibilidad de sostener el proceso de Costas con títulos y seguir en la senda positiva que lo ubica en semis de Libertadores. Mientras que para River, la chance de reforzar un año en el que las expectativas siempre son máximas.