¿Da para playa?: rige un alerta meteorológico para Mar del Plata

Si bien el cielo está despejado en las primeras horas del día, el primer viernes del 2026 en Mar del Plata no viene para nada bien en materia climática, según sugiere el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El último parte del organismo prevé una jornada con temperatura en descenso, mucho viento por la tarde y no hay que descartar la presencia de chaparrones hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura mínima que de los 14, subirá a los 19 grados y sin chances de precipitaciones. El viento soplará del sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, aportando una sensación térmica más baja.

Por la tarde, se mantendrá el cielo mayormente nublado y la temperatura alcanzará su valor máximo, de 21 grados. No se esperan lluvias en este tramo del día, pero sí mucho viento, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Hacia la noche, el tiempo desmejora aún más: se prevén chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40%. El viento del sur será fuerte: el SMN determinó un alerta amarillo. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h y la advertencia se extiende a la costa de General Pueyrredon, costa de Mar Chiquita y General Alvarado. La temperatura descenderá hasta los 16 grados Celsius.