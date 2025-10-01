Triple femicidio: la última foto que publicaron las chicas en la camioneta que las llevaron

La investigación por el triple crimen de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela sumó otro dato escalofriante en las últimas horas. Se trata del último posteo de una de las víctimas.

La imagen, publicada por Morena en una historia de Instagram cerca de las 23 del viernes 19 de septiembre, fue tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban las jóvenes, sin saberlo, hacia su trágico final.

La camioneta donde las trasladaron. Luego fue incendiada.

Para los peritos, la foto compartida por una de las víctimas de triple crimen minutos antes de que fueran torturadas y asesinadas es una prueba clave y ya fue incorporada al expediente.

En la foto, que fue difundida por C5N, Morena mostró dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, suyo, y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros, que pertenecía a Lara.

Foto de C5N.

Ese posteo se convirtió en el último rastro digital de Morena. Después de subir la historia, el contacto con el exterior se fue apagando. Los familiares intentaron comunicarse con ella cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes ya no llegaban.

La última conexión en redes sociales se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado. El aporte de la imagen, capturada de las historias de Instagram, fue cedido a la investigación de la causa por una testigo que guarda su anonimato.