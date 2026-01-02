Salió a ayudar a un vagabundo y su esposo los encontró teniendo sexo en el auto

Un violento e insólito episodio en Brasil conmocionó a las redes sociales luego de que un hombre descubriera a su esposa con un indigente dentro de su auto. El incidente, ocurrido tras la salida de la mujer con la supuesta intención de ayudar a personas vulnerables, derivó en una brutal agresión física. El marido, identificado como Eduardo Alves, intervino violentamente al encontrar la escena de sexo, convencido inicialmente de que su pareja estaba sufriendo un abuso.

El momento fue captado por testigos y muestra al sujeto golpeando el vehículo antes de atacar ferozmente al hombre que se encontraba con su esposa, Sandra Mara Fernandes. La mujer intentó detener la golpiza suplicando de rodillas a su marido, mientras los vecinos de la zona alertaban a las autoridades policiales. Según el relato del atacante, su reacción respondió a un instinto de defensa, ya que interpretó la situación como una violación en curso.

La mujer dijo que recibió un "mensaje de Dios"

La investigación de la Policía Civil del Distrito Federal descartó la hipótesis de abuso sexual tras las declaraciones de los involucrados en la comisaría local. La mujer aseguró haber recibido un "mensaje de Dios" para asistir al hombre y relató que ya habían tenido contacto previo tras regalarle una Biblia. Por su parte, el esposo planteó ante la Justicia la posibilidad de que la joven hubiera sufrido un brote psicótico durante el encuentro.

El caso continúa bajo análisis judicial para determinar las responsabilidades penales por las lesiones provocadas al hombre en situación de calle, quien debió ser hospitalizado. El abogado de la familia sostiene que el personal trainer actuó bajo un estado de conmoción para proteger a su esposa de un supuesto peligro. Mientras tanto, el hecho genera un intenso debate sobre la salud mental y la violencia privada en medio de una situación bizarra.