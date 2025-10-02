Batalla campal: atacaron brutalmente a un joven a la salida del boliche y le pegaron en el piso

Un grupo de jóvenes protagonizó un brutal ataque a la salida de un boliche en la provincia de Neuquén: un video que fue difundido recientemente en las redes sociales muestra la violencia extrema con la que golpearon a un chico que estaba tirado en el suelo, mientras algunas jóvenes intentaban defenderlo. En las imágenes se observa que al menos diez chicos participan de la agresión, mientras otros observan el hecho alrededor.

Sobre la calle, varios automovilistas pasan pero ninguno intercede para frenar la gresca. El alarmante episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en Rincón de los Sauces, una localidad ubicada en el noreste de la jurisdicción sureña. Por lo pronto, las fuerzas de seguridad revelaron que el hecho no fue denunciado y no se inició posteriormente una investigación al respecto.

“Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de esto”, agregó un jefe policiales con respecto a la brutal agresión. Al mismo tiempo, el comisario Juan Valenzuela señaló que, si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento, les hubieran brindado directivas para actuar.

A su vez, indicaron que la filmación de la golpiza corresponde a la misma noche en la que ocurrió la pelea de dos chicas que sí fue denunciada. La batalla campal se desató a la salida de un boliche llamado VIP, al que habrían asistido los jóvenes involucrados. Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que originó la trifulca.