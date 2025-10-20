Rompió la persiana de una joyería con una amoladora y lo atraparon en la esquina

Un hombre de 38 años que rompió la persiana metálica de una joyería en la avenida Constitución casi López y Planes fue aprehendido por personal policial a pocos metros del lugar con las herramientas en su poder.

Fueron efectivos de la comisaría séptima quienes interceptaron al sujeto en Constitución casi Chubut y secuestraron una amoladora marca SD, color roja y negra y un sensor de alarma color blanco que tenía dentro de su mochila.

Local violentado por el imputado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, será trasladado este lunes a Tribunales para prestar declaración.