Simuló tener un arma de fuego y asaltó una panadería

Un hombre de 27 años que el domingo simuló tener un arma de fuego y asaltó a la empleada de una panadería en el barrio Las Heras fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que el domingo a la noche aprehendió al sujeto que le robó algo más de 51 mil pesos a la empleada de una panadería ubicada en inmediaciones de las calles Génova y Ceretti.

Tiene 27 años.

El imputado fue trasladado a la comisaría decimosexta donde se labraron actuaciones por el delito de robo a cargo de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.

El sujeto, cuyos datos personales no trascendieron, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y será trasladado a Tribunales para prestar declaración.