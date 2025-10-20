Después de entrar tres veces al mismo local, le robó al vecino: así escracharon al ladrón de comercios

"Este es el lacra que le robó a la perfumería", le reportó con tono de cansancio una vecina del barrio a 0223. Siguiente al mensaje de voz, la foto del escrache. Luego de una serie de hurtos a un local de ropa ubicado en República del Líbano y Luro, ahora ingresó para llevarse los productos de la perfumería de al lado.

Las imágenes del delincuente fueron captadas por una cámara de seguridad del local y era la foto que los comerciantes buscaban, para lograr identificar a quien los está volviendo locos.

Fueron tres robos en tres días consecutivos en el primer comercio víctima de este hombre. Esto alertó a los trabajadores de la zona, más allá de las medidas de seguridad -rejas y alarmas- que, evidentemente, no alcanzaron.

El ladrón fue escrachado por los vecinos del barrio.

En diálogo con este medio, una vecina explicó que "la policía nos dice que no es de la jurisdicción y que no tienen patrullero". Ante la falta de respuestas convincentes decidieron escrachar al ladrón en diferentes grupos de WhatsApp y colaborar con la difusión para que todos estén alerta.

"No se puede seguir": tres robos en tres días

El caso original que llevó todas las cámaras y focos a la zona sucedió la semana pasada, cuando después de haber sido víctima de tres robos consecutivos en apenas tres noches, una comerciante de Mar del Plata decidió cerrar definitivamente su local de ropa ubicado sobre República del Líbano al 1500, casi Luro. “Ya me traje los muebles porque me es imposible seguir ahí”, contó Mariana, visiblemente afectada por la situación.

El local había sido noticia en los últimos días luego de una seguidilla de hechos delictivos que comenzó el martes a la madrugada, cuando delincuentes arrancaron las rejas y se llevaron gran parte de la mercadería. Pese a reforzar la seguridad con nuevos candados y estructuras, los ladrones regresaron la noche siguiente y vaciaron el comercio. Pero la historia no terminó ahí: en la tercera incursión, los delincuentes se llevaron los espejos, perchas y maniquíes. "Voy a tener que cerrar", lamentó.