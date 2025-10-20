Denunció que el yerno golpeaba a su hija y lo detuvieron

Un llamado al 911 de una mujer que denunció los episodios de violencia de género que sufría su hija permitió aprehender a un hombre de 39 años y notificarlo de la formación de una causa penal.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes llegaron a una vivienda en inmediaciones de Pasaje Goyena y Moreno y entrevistaron a la mujer de 51 años que hizo la denuncia. Si bien la mujer de 32 años no quiso aportar datos de lo sucedido, se constató que tenía un corte profundo en su cuero cabelludo y lesiones visibles, por lo que aprehendieron al sujeto.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación causa por lesiones agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

En virtud de la problemática, también se le dio intervención al Juzgado de Familia en turno.