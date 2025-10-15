Le roció la cama con nafta y amenazó con prenderla fuego: pidieron que siga detenido

El sujeto de 39 años que el lunes por la tarde fue a la casa de la ex pareja, roció la cama de la mujer con nafta y la amenazó con prenderla fuego declaró en Tribunales y la fiscalía de Flagrancia le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial al momento de declarar como imputado de los delitos de amenazas en contexto de violencia de género y violación de domicilio.

Tiene 39 años.

Si bien no trascendieron detalles de la versión que dio en el primer piso de Tribunales, las fuentes aseguraron que al término de la misma fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán y que la fiscal María Isabel Sánchez pidió que siga detenido.

En virtud de una denuncia anterior, el expediente será remitido al área de Composición Temprana de Conflictos Penales. Tal como se informó, luego de la actuación del personal de la comisaría quinta la víctima pidió una medida de restricción de acercamiento.

Ese día el imputado fue a la casa de la ex pareja en el barrio Nuevo Golf y le pidió quedarse unos días. Tras la negativa de la mujer roció con combustible la cama y amenazó incendiarla: un llamado al 911 permitió el arribo de la policía y su aprehensión.