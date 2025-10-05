Destrozaron la vidriera de un piedrazo y robaron una reconocida carnicería

Dos delincuentes quedaron registrados en las cámaras de seguridad de un comercio al que le robaron la caja registradora tras romper de un piedrazo la vidriera. Los delincuentes se escaparon en cuestión de segundos y dejaron tras de sí los vidrios desparramados por la vereda.

El robo ocurrio el sábado por la madrugada en una reconocida carnicería del barrio La Perla, en Independencia entre Maipú y Libertad. Pocos minutos antes de las 4 de la mañana, se ve cómo dos hombres caminan por avenida Independencia y al llegar frente al local, con los rostros cubiertos, observan la vidriera y planean su accionar.

Uno de ellos le señala a su cómplice dónde va a tirar el piedrazo para que el vidrio estalle y pueda ingresar a buscar el botín apuntado. En apenas unos segundos, al ver que no hay testigos ni autos pasando por la avenida, saca de su campera una piedra y la tira violentamente desde unos tres metros de distancia: el blanco era imposible de errar y el vidrio se rompe.

El delincuente le pega una patada a la puerta dañada para que caigan todos los cristales y su cómplice se mete corriendo. En apenas 10 segundos, va directo al mostrador y se roba la caja registradora mientras el otro ladrón observa que no los vea nadie y salen hacia la misma dirección por la que habían llegado, hacia calle Maipú.

Los dueños del local se enteraron del robo en plena madrugada, cuando sonó la alarma del comercio, y salieron enseguida hacia el lugar, donde hicieron vigilia hasta que consiguieron reparar la puerta. "Se llevaron algo de dinero que había en la caja, que dejaron tirada a las pocas cuadras, destrozada", dijo el propietario de la carnicería, que sufrió el primer robo desde que se instaló en ese lugar hace un año.

"Limpiamos todo con mis hijos y trabajamos, no podíamos perder el día. Lo que robaron más la reparación de la puerta y comprar una caja registradora nueva me sale más de un millón de pesos, ahora tocará renegar con el seguro para recuperar parte de ese dinero", señaló.

"Creo que son de la zona, que duermen por acá cerca", dijo sobre los ladrones, que aún no fueron identificados.