Robó una panadería el sábado y lo detuvieron el domingo

Un hombre de 40 años acusado de robar una panadería el sábado en el barrio Las Heras fue aprehendido veinticuatro horas más tarde tras la realización de un allanamiento a seis cuadras del lugar. Las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 40 años.

El robo ocurrió el sábado a las cinco de la madrugada cuando tres sujetos ingresaron al local ubicado en inmediaciones de Goñi y García Lorca: allí amenazaron a las cinco personas que estaban en el lugar con un arma de fuego y les sustrajeron una báscula y un juego de llaves de acceso al comercio.

En el marco de actuaciones a cargo de la fiscalía temática que dirige Fernando Berlingeri, con los datos recabados por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría decimosexta se solicitó un allanamiento a la Justicia de Garantías para una vivienda ubicada en Reforma Universitaria y Cacique Chanal donde aprehendieron al imputado.

Allí secuestraron una escopeta calibre .14 marca Centauro utilizada por el imputado en el hecho investigado, las prendas de vestir coincidentes con las utilizadas, una báscula y un celular.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el imputado quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.