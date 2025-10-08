Falleció Miguel Ángel Russo

El reconocido director técnico Miguel Ángel Russo falleció durante la tarde de este miércoles, a los 69 años. La noticia fue confirmada por su entorno cercano y rápidamente generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol argentino.

Russo atravesaba un delicado estado de salud como consecuencia de un cáncer de próstata detectado en 2017. En las últimas semanas su cuadro se había agravado, por lo que permanecía internado en su domicilio, bajo atención médica permanente.

El lunes pasado, el Club Atlético Boca Juniors, institución con la que el entrenador mantenía un fuerte vínculo afectivo y deportivo, había emitido un comunicado informando su situación:

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Russo deja una huella imborrable en el fútbol argentino. Como jugador y entrenador, fue protagonista de una extensa trayectoria marcada por el respeto, la templanza y los logros, entre ellos la Copa Libertadores 2007 obtenida con Boca Juniors.