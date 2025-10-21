Terrible muerte en la costa: intentó resistirse a un robo y lo empujaron por la barranca

Un hombre fue asesinado en medio de un intento robo después que uno de los delincuentes lo empujara al vacío en la costanera de Rosario, a la altura de calle Moreno. La víctima fatal estaba junto a su novia, principal testigo.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 15, cuando Lucas Cicarelli estaba con su pareja tomando jugo después de trabajar. Allí, fueron interceptados por dos delincuentes: quiso defender a su novia, lo arrojaron por la barranca, se golpeó la cabeza y murió casi en el acto.

Los asaltantes intentaron robarle la mochila a la chica, pero el hombre intentó interceder para defenderla, le pidió que fuera a buscar ayuda a la Policía y tras abalanzarse contra uno de los asaltantes comenzó el forcejeo: Lucas cayó por un barranco, unos 25 metros al vacío.

Si bien los asaltantes escaparon, por el rápido accionar de la Policía lograron detener a uno de ellos a metros del lugar, que tenía las pertenencias de la novia de Lucas. Mientras que durante la jornada del último lunes fue arrestado su cómplice, uno de ellos tenía un arma para cometer el robo y crimen.

“Apenas llegamos, a los minutos nos atacaron dos personas intentando dispararnos. Lucas me defendió y salí corriendo a pedir ayuda. Lucas se resistió y lo empujaron al barranco del río”, relató la novia del hombre que era papá de tres niños.