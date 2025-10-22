Se resiente la atención del Pami: trabajadores paran dos días de la semana

Los trabajadores del PAMI de la Unidad de Gestión Local XI anunciaron un paro total de actividades para los días 23 y 24 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial tras un año sin aumentos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La medida fue resuelta en asamblea y afectará la atención en todas las dependencias del organismo. Desde el sector gremial señalaron que la situación salarial es insostenible y que el personal viene soportando una pérdida histórica en sus ingresos.

Durante las jornadas de protesta no habrá atención al público, aunque los empleados aclararon que corresponde a las autoridades del Instituto garantizar los mecanismos necesarios para atender las urgencias de los afiliados.

Durante el 23 y 24 de octubre habrá cese total de actividades.

El paro se enmarca en un contexto de creciente malestar en distintos sectores estatales por la falta de actualización de salarios frente a la inflación. Los trabajadores del PAMI advirtieron que, de no obtener respuestas, podrían profundizar las medidas en las próximas semanas.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa) habían reflejado la semana pasada que la pérdida de poder adquisitivo ascendía al 55%.