“Perdimos un 55% de masa salarial en un año”: trabajadores del Pami realizan medidas de fuerza en Mar del Plata

Trabajadores del Pami realizarán a lo largo de la semana varias jornadas de protesta y aconsejan a los jubilados y pensionados a no concurrir a las oficinas, debido a que la atención se verá resentida por la acción gremial.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa) confirmaron esta mañana que tanto en las oficinas de Mar del Plata como del resto del país, habrá asambleas este martes 14 de octubre, de 13 a 14; el miércoles un cese de actividades de 12 a 14 y el jueves una jornada nacional de protesta en los halls centrales de los edificios de la obra social.

“Hace más de un año que no tenemos un aumento del sueldo, que fue el 1% y hasta el día de la fecha no hubo ninguna llamada a paritaria. Hemos perdido un 55% de la masa salarial. La verdad es que creemos que (las autoridades) nos están haciendo pelear a todos contra todos”, afirmó Gastón Venturi, delegado del Sutepa.

En declaraciones a Extra Radio, el dirigente confirmó que ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los tres gremios –ATE, UTI y Sutepa- se unieron para la protesta y advierten que la atención se verá resentida aunque confirmaron las guardias esenciales. “Les pedimos disculpas a los jubilados o a los familiares”, dijo y reivindicó las marchas que ese sector realiza cada miércoles contra el brutal ajuste. "Al jubilado lo venimos defendiendo hace un año y medio", agregó.

Venturi admitió que “la situación del laburante es muy compleja” y que por estar la paritaria congelada, “hay mucha gente que tiene dos o tres trabajos al día y otra que se está yendo de trabajar a otro lado si es profesional”, lamentó.

Más allá de la “batalla cultural” que dice sostener el gobierno de Javier Milei y el achicamiento del Estado, para Venturi en el caso del Pami, es por demás llamativo. “Hace un año y medio hubo despidos. Pero luego hubo muchos ingresos. Es muy contradictorio todo”, aseguró.