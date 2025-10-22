¿Buena o mala noticia? Se desgarró el "goleador" de Boca y se pierde el superclásico con River

Se viene una seguidilla muy importante para Boca en su ambición de clasificación en el Torneo Clausura y buscando el pasaje a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Claudio Úbeda tuvo una mala noticia este miércoles, porque durante la práctica en el predio de Ezeiza, Rodrigo Battaglia sufrió un desgarro que lo marginará del superclásico con River y los cuatro partidos que restan de la fase regular. Por suerte para el "xeneize", se reincorporó Milton Delgado y podría meterse en el once.

Lo que primero parecía una simple molestia muscular, con el correr del día y tras los estudios correspondientes, se constató que que sufrió un desgarro de Grado II que lo mantendrá alrededor de un mes fuera de las canchas.

Más allá del regreso de Milton Delgado, elegido como botín de bronce como el tercer mejor jugador del Mundial Sub 20 que se desarrolló en Chile, la ausencia de Battaglia no sólo la sentirá en la mitad de la cancha, sino también en ataque, porque el exHuracán es el goleador de Boca en el semestre con cuatro goles y tiene mucho peso en el juego aéreo.

