Iba con marihuana por ruta 11 y comprobaron que tenía dos pedidos de captura activos

El sujeto aprehendido en ruta 11 era buscado por la justicia por dos causas en su contra.

Efectivos de la policía bonaerense procedieron a la detención de un hombre de 37 años que circulaba por ruta 11 a bordo de un vehículo con marihuana en su poder. A partir de la identificación realizada, se comprobó que sobre el sujeto regían dos pedidos de captura activos.

Según detallaron fuentes del departamento de seguridad vial del partido de La Costa, las fuerzas de seguridad interceptaron un rodado marca Volkswagen modelo Vento a la altura del kilómetro 333 de ruta 11, en cercanías del acceso a la localidad de Costa del Este.

Además de poseer una pequeña cantidad de gramos de marihuana, lo circunstancial de la aprehensión resultó los informes policiales que tenía el ciudadano.

La policía vial del partido de La Costa al aprehender al prófugo.

En primer lugar, con fecha del año 2018, el sujeto tenía un pedido de captura por una causa de violencia familiar en el juzgado a cargo de Luján Paz.

Después de eso los efectivos comprobaron un segundo pedido de la justicia vinculada a un robo en una investigación liderada por la UFI N°11 de La Plata.

Luego de la aprehensión, el magistrado interviniente en el caso ordenó una primera audiencia del hombre con la justicia y procedió a darle libertad.