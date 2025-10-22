SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Cotización del dólar

Alivio: el dólar oficial frenó escalada y anotó su primera baja en 6 ruedas

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Alivio: el dólar oficial frenó escalada y anotó su primera baja en 6 ruedas

22 de Octubre de 2025 16:46

Por Redacción 0223

PARA 0223

En la recta final hacia las elecciones generales, el dólar mayorista se desinfló después de tocar el techo de la banda tras una fuerte intervención de Estados Unidos en el mercado y cerró a la baja por primera vez en seis ruedas.

La referencia del mercado llegó a tocar los $1.491,60, otra intervención del Tesoro de Estados Unidos con la compra de pesos permitió llevarlo a $1.489.

En el Banco Nación, el minorista operó estable y cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en $1.520,90.

Mientras tanto, el dólar blue operó a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 4,1%.

El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,5. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar