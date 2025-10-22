Alivio: el dólar oficial frenó escalada y anotó su primera baja en 6 ruedas
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En la recta final hacia las elecciones generales, el dólar mayorista se desinfló después de tocar el techo de la banda tras una fuerte intervención de Estados Unidos en el mercado y cerró a la baja por primera vez en seis ruedas.
La referencia del mercado llegó a tocar los $1.491,60, otra intervención del Tesoro de Estados Unidos con la compra de pesos permitió llevarlo a $1.489.
En el Banco Nación, el minorista operó estable y cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en $1.520,90.
Mientras tanto, el dólar blue operó a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 4,1%.
El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,5. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18.
Temas
Lo más
leído