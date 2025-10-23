Segunda salida confirmada en el equipo de Milei: se va Cuneo Libarona, ¿llega Montenegro?

Tras la renuncia del canciller Gerardo Werthein, el gobierno de Javier Milei sumó la segunda salida ministerial en pocas horas, ya que este jueves se confirmó la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. El funcionario adujo motivos personales sobre su punto final en el cargo, lo que se hará efectivo tras las elecciones.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise”, declaró el propio Cuneo Libarona a Infobae, confirmando la versión que corre desde hace semanas.

De este modo, se profundizan los cambios que habrá en la cúpula del gobierno nacional. A las salidas de Werthein y Cuneo Libarona, se suman las obligadas de tres funcionarios que asumirán cargos legislativos. La ministra se Seguridad, Patricia Bullrich, seguramente resultará electa senadora nacional por Caba, y lo mismo pasará con el ministro de Defensa, Luis Petri, candidato a diputado nacional por Mendoza. A ellos se suma el vocero presidencial Manuel Adorni, electo legislador porteño.

Entre los virtuales reemplazantes de los candidatos sigue sonando fuerte el nombre del intendente Guillermo Montenegro, en un eventual ministerio que unifique Justicia y Seguridad. El sitio especializado La Política Online aseguró ayer que esa posibilidad genera reparos en sectores importantes del gobierno, ya que sería entregarle al Pro un espacio de mucho poder y en áreas muy sensibles, ya que pasaría a controlar el vínculo con la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y la Side, entre otros.

Además, Patricia Bullrich puja por dejar como su sucesora a la actual número 2 del ministerio, Alejandra Monteoliva, mujer de su más extrema confianza. “Es una decisión que debe tomar el presidente”, dijo la ministra en su reciente paso por Mar del Plata, consultada sobre sus preferencias para asumir la cartea.

En la mesa chica del Ejecutivo se habla de un importante reseteo para la segunda mitad del mandato de Javier Milei, con mayores cambios. El más resonante podría ser en Economía, con la eyección de Luis Caputo, con una imagen desgastada por la situación financiera del país, y el arribo de Federico Sturzenegger, con muy buena llegada a la cúpula del FMI. Otra designación de peso podría ser la de Santiago Caputo como jefe de Gabinete, mientras que Guillermo Francos pasaría a cubrir la vacante en la cancillería.