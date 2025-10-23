SUPLEMENTOS
Apareció Lourdes de Bandana: "Estoy perfecta, me acabo de levantar"

La cantante subió un video en su cuenta de Instagram luego de que su madre radicara una denuncia por averiguación de paradero y su entorno exprese preocupación por sus recientes publicaciones.

La artista grabó un video y lo subió a su cuenta de Instagram.

23 de Octubre de 2025 10:09

Por Redacción 0223

Este miércoles por la mañana, Lourdes Fernández, cantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. “Estoy perfecta”, dijo en Instagram luego de que su madre denunciara ante autoridades que desde el pasado 4 de octubre no tiene contacto con su hija.

Lowrdez subió un video a su cuenta de Instagram. Foto: Captura

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, dijo en referencia a la denuncia por averiguación de paradero. En todo el video, se la escucha con afonía. Luego, agregó: “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”.

A primera hora de la mañana, su madre había radicado una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

En esta línea, Pochi, la panelista del ciclo Puro Show (eltrece) conversó con una amiga de la artista quien prefirió no ser identificada y sostuvo en relación a los posteos que realizó la artista junto a su ex novio a quien denunció en 2022 por violencia de género: “Tenemos miedo de que le pase algo, creemos que no fue ella la que escribió el mensaje. No es algo que ella escribiría”.

 

