Una nena resultó herida tras un impactante choque en avenida Luro

Un choque entre dos Volkswagen Gol ocurrido este jueves en la intersección de avenida Luro y Canadá dejó como saldo una niña de cuatro años con un corte y daños materiales de consideración en ambos vehículos.

El siniestro se registró poco antes del mediodía, cuando los dos autos, que circulaban en la misma dirección hacia la zona de la sierra, colisionaron por una presunta mala maniobra.

Uno de los rodados, un Gol Trend que se desplazaba por el carril central, impactó con su parte delantera derecha contra el lateral trasero izquierdo del otro Volkswagen, perteneciente a una empresa de alarmas.

En el Gol negro viajaban un hombre y dos niñas pequeñas. La menor de cuatro años sufrió un corte y fue asistida por personal del SAME, mientras que el conductor y la otra nena, de 10 años, resultaron ilesos.

Ambos autos terminaron con las ruedas destruidas y debieron ser removidos del lugar. La colisión provocó un corte total del tránsito en Luro, entre Canadá y Portugal, durante más de una hora, mientras trabajaban en el lugar los equipos de emergencia y personal policial.