Ataron a las víctimas para robarle dólares y joyas: cuatro detenidos

Cuatro delincuentes que este jueves asaltaron a dos adultos mayores en su casa cuando abrieron la puerta, los ataron con cables y huyeron con dólares y alhajas fueron aprehendidos por personal policial durante una persecución.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, los sujetos sorprendieron a las víctimas en una casa en la zona de Bestoso al 500 y los ataron con cables mientras revisaban la casa.

Los sujetos escaparon en un auto Fiat Siena de color negro que fue observado por personal policial que inició una persecución por distintas calles de la ciudad. Al llegar a la zona de Camuso y Ortiz de Zárate uno de los ocupantes se bajó del rodado y fue reducido por efectivos de la comisaría decimosexta.

Los otros tres sujetos fueron aprehendidos al interceptar el rodado que un pedido de secuestro activo por robo. En su poder hallaron nueve mil dólares, una cantidad no precisada de pesos y alhajas.

Las primeras actuaciones quedaron a cargo de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro aunque por la naturaleza del hecho serán remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.