Imperdible: 99 Monos dará su último show del año en Mar del Plata

La banda 99 Monos dará su último show del año en Mar del Plata y regresará al escenario de Vorterix Club (Diag. Pueyrredón 3338) el viernes 17 de octubre a las 21, para vivir una noche única de rock, energía y conexión con su público y despedir un gran año cargado de mística y emoción.

El grupo propone un viaje intenso por el delirio sonoro que los caracteriza sumado a reversiones de canciones de Dios los Cría que te dejarán con el corazón en la mano.

En esta ocasión estarán presentando su último álbum "Versiones nuevas", publicado en todas las plataformas en marzo de 2025. Se trata de una sesión en estudio de 12 canciones que incluyen clásicos de Dios los Cría re-producidos y arreglados al estilo de 99 Monos, como “El perro”, “Slide”, “Malo” sumados a versiones actualizadas de “Lo sabe todo”, “Jack”, “Hunde”, que ya está en todas las plataformas.

El material fue grabado a la vieja usanza tocando todos a la vez en los estudios HomenTown de la ciudad de Mar del Plata, buscando lograr el espíritu y la energía que se produce en las presentaciones en vivo .

La banda invitada será La maniobra Rodríguez, grupo de indie rock oriunda de la ciudad. Se forma a principios del año 2014, impulsados por el gusto de los grupos de retro-rock/indie rock de comienzos de siglo. Desde sus inicios, La Maniobra Rodríguez ha intentado conectar sonidos directos con melodías armoniosas. La fuerza de sus canciones radica en las melodías de voz y en el trabajo de sus guitarras, sostenida por una sólida base de bajo y batería. Con el correr del tiempo fue abriendo su abanico a nuevas influencias, tratando de encontrar un sonido característico basado en el gen de banda de garaje. Principales referencias artísticas: El Mato a un Policía Motorizado, The Strokes, Arctic Monkeys.

Las entradas están a la venta en las redes de la banda: @99monos.