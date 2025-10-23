Preocupacón por la desaparición de una Bandana: "Tenemos miedo, no responde el teléfono"

Lowrdes no responde el teléfono ni se muestra en público desde el 4 de octubre

La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida sobre todo por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hace tres semanas.

La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

A pesar de que la novedad generó sorpresa, ya que en 2022 ella misma lo denunció por violencia de género, también encendió las alarmas entre sus allegados: sospechan que ella no realizó este posteo.

La cuenta de instagram de la artista sigue activa

Pochi, la panelista del ciclo Puro Show (eltrece) conversó con una amiga de la artista quien prefirió no ser identificada y sostuvo: “Tenemos miedo de que le pase algo, creemos que no fue ella la que escribió el mensaje. No es algo que ella escribiría”.

Otro detalle que destacó la comunicadora fue que tras la publicación, hay un hermetismo absoluto desde el lado de la cantante. "Lowrdez no respondió el teléfono y, cuando su gente cercana logró comunicarse, no quiso contestar sobre este tema", detalló.

Para cerrar, Pochi comentó que la tensión se mantiene entre los conocidos de la artista, hasta en tanto ella confirme o desmienta si fue la autora de este “mea culpa” a favor de su exnovio. "Todas sus amigas están comunicadas entre sí porque ellas habrían transitado ciertos momentos difíciles de Lowrdez y esta persona. El entorno tiene miedo“, sumó.