Polémica: un club fundado por la familia Messi fue afiliado por AFA y jugará la Primera C

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario: el club fundado por la familia de Lionel Messi fue autorizado a incorporarse directamente al sistema de torneos y participará desde la Temporada 2026 en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

BOLETÍN OFICIAL N° 6752

El trámite quedó plasmado en el Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre, donde la Asociación del Fútbol Argentino aprobó la afiliación directa del club rosarino. Esa modalidad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema.

El proyecto deportivo está encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, y busca consolidar una propuesta con fuerte raigambre rosarina. Leones FC nació en 2015 de la iniciativa de la familia Messi y hasta ahora competía en la Liga Rosarina de Fútbol, donde fue forjando su identidad institucional y deportiva.

En el aspecto técnico, todo indica que el entrenador será Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría. Su recorrido y experiencia en el fútbol del interior lo ponen como una apuesta para liderar la transición del club al profesionalismo.

