Una de cal y una de arena: hay Messi para rato, pero no jugará en Argentina

El capitán argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que se retirará en el equipo estadounidense. La esperanza de verlo en el fútbol argentino con Newell´s se derrumbó y "colgará" los botines en las "garzas".

La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.

“Estoy muy feliz de seguir acá y de poder continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se volvió una realidad hermosa: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que me pone muy contento poder seguir acá”, dijo Messi en el comunicado oficial de la franquicia de Florida.

“Estamos todos muy ilusionados con el momento en que podamos jugar por fin en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, de poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa, y de que la gente también lo pueda disfrutar. Va a ser algo muy especial jugar de local en un estadio así, tan lindo”, agregó el 10 sobre el recinto que reemplazará al actual Chase Stadium.

Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.

EL COMUNICADO DE LA EXTENSIÓN DE CONTRATO

Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters´ Shield 2024.

