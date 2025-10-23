Con un cambio relevante, avanza proyecto para prohibir actividades al aire libre durante un alerta meteorológico naranja

Todos a casa: buscan que no haya actividades deportivas durante un alerta naranja.

La Comisión de Deportes del Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que busca prohibir actividades deportivas al aire libre durante la vigencia de un alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La decisión se tomó luego que el expediente recibiera aportes y respaldos de las secretarías de Seguridad y Legal, Técnico y Hacienda, aunque su autor, el concejal Guillermo Volponi (Pro), introdujo una modificación sustancial.

Es que la nueva redacción incorporó un párrafo donde se especifica que quedan exentas de esta norma las competencias oficiales organizadas por las entidades rectoras de cada disciplina deportiva de carácter nacional, regional o internacional. De este modo, espectáculos de relieve como los organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Confederación Argentina de Hockey (CAH), entre otras, quedarán fuera de alcance.

El proyecto es autoría del concejal Guillermo Volponi, del Pro.

Así entonces, se dispone que durante la vigencia de un alerta meteorológica naranja o superior emitida por el SMN, quedará suspendida toda actividad deportiva, competencia y/o práctica, ya sea oficial o amistosa, que se realice en espacios abierto al aire libre.

“El alerta naranja es un alerta de tipo grave, cuando hay eventos climáticos muy peligrosos, es una amenaza para la vida y la seguridad de las personas”, explicó Volponi sobre la intención que persigue el proyecto y sobre el segundo grado de alerta, luego del amarillo, que es el más leve. Lógicamente, la propuesta también incluye el alerta rojo, de mayor escala. En diálogo con Extra el concejal agregó que “lo que buscamos es que las familias y los deportistas no tengan la obligación de ir aán cuando haya un alerta naranja”.

El informe de la secretaría Legal, Técnico y Hacienda respaldó la competencia del Concejo Deliberante en esta materia. “La Constitución de la Provincia de Buenos Aires faculta a los municipios a dictar normas en materia de seguridad, salubridad y espectáculos públicos”, sostuvo el área, quien recomendó “procurar un equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez normativa”.

El proyecto fue aprobado con los votos del Pro y La Libertad Avanza, mientas que Unión por la Patria y la UCR se abstuvieron. El expediente aún debe ser tratado por las comisiones de Seguridad y Legislación.