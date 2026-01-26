Batalla campal entre churreros: una feroz pelea con palos y piedras dejó detenidos

Un violento enfrentamiento entre vendedores ambulantes de churros generó momentos de extrema tensión este sábado en la ciudad balnearia de Villa Gesell. La pelea, que involucró a unas 35 personas, ocurrió a plena luz del día en la zona de Paseo 105 y Avenida Circunvalación. Los implicados utilizaron palos y piedras para atacarse en medio de la calle, lo que obligó a una masiva intervención policial tras varios llamados al 911.

Las imágenes grabadas por testigos muestran una caótica batalla campal que continuó incluso ante la llegada de los patrulleros y los grupos de apoyo motorizados. La disputa se habría desatado por un conflicto con un grupo de vendedores que operaba de manera clandestina en la zona, enfrentándose incluso con su propio empleador. “Llamen a la Policía, por favor”, se escucha decir con temor a una mujer de fondo en el video que se viralizó.

Tras el conflicto, hubo tres detenidos

El operativo terminó con la detención de tres hombres de 21, 23 y 36 años, quienes forcejearon con las autoridades antes de ser reducidos y trasladados a la comisaría. Afortunadamente, no se registraron agentes heridos durante los disturbios, a pesar de la magnitud de la confrontación y la resistencia de los vendedores. La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y quedó bajo la supervisión de la Fiscalía local.

El fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la UFI N°6 de Villa Gesell, avaló el procedimiento y dispuso las primeras medidas legales para esclarecer las responsabilidades de los involucrados. Este incidente reaviva la preocupación por el control del comercio ambulante en las playas y zonas céntricas durante la temporada alta de verano.