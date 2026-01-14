Cuatro trapitos borrachos generaban disturbios en las puertas de los negocios de Güemes

A raíz de denuncias vecinales y mediante los operativos preventivos, agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) intervinieron ante cuatro cuidacoches que tomaban alcohol y generaban disturbios en la calle comercial Güemes.

El personal de seguridad se dirigió a la intersección con Castelli, donde constató la presencia de los trapitos borrachos y al intentar identificarlos, adoptaron una actitud hostil, insultando al personal municipal y policial interviniente.

Ante la negativa a frenar su conducta, los efectivos redujeron a uno de ellos, mientras que otro intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado y detenido a pocos metros del lugar luego de una persecución.

Con la llegada de móviles policiales de apoyo, tomaron las declaraciones correspondientes y dispusieron el traslado de los involucrados a la Comisaría Novena para continuar con las actuaciones de rigor.

Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios o trapitos las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233406177, una herramienta clave para fortalecer el control del orden público y la convivencia en el espacio urbano.