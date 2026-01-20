Armaron dos estacionamientos "truchos" en la Canchita de los Bomberos

Tres hombres que operaban un estacionamiento "trucho" en inmediacciones de la Canchita de los Bomberos fueron aprehendidos por personal policial durante un operativo llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Primera.

En el marco de tareas de control, fueron agentes de esa dependencia los que llegaron a Dardo Rocha entre Florisbelo Acosta y Concepción Arenal, donde los sujetos operaban dos estacionamientos ilegales que funcionaban sobre espacios verdes.

"Cobraban la estadía de vehículos sin contar con habilitación municipal ni provincial, ni con los libros registrales exigidos por la legislación vigente", informaron autoridades policiales.

Parte del estacionamiento ilegal que habían montado en la Canchita de los Bomberos.

Como resultado del operativo, procedieron a la clausura de ambos estacionamientos y a la imputación de un hombre de 61 años, otro de 52 y un tercer sujeto de 30, quienes se encontraban realizando la actividad mencionada.

Por su lado, el Juzgado en lo Correccional N° 5 dispuso la formación de actuaciones, la notificación de los imputados y que no se adopten medidas restrictivas de la libertad.