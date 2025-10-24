Un pasajero de sueño profundo: se despertó encerrado en un micro y tuvo que llamar al 911

Una terminal vacía y un viaje que terminó mucho después de lo esperado.

Son muchas las personas que se han quedado dormidas a bordo de un micro y cuando eso sucede en los transportes de larga distancia las consecuencias suelen ser más complejas. Eso le sucedió recientemente a un pasajero en la terminal de ómnibus de la ciudad de Necochea, que vivió un momento un tanto desesperante hasta ser socorrido.

La novedad se conoció tras la intervención de las fuerzas de seguridad, que debieron alertar a personal de la empresa Plusmar para liberar a un hombre que se había quedado encerrado en un micro tras quedarse profundamente dormido.

El llamativo suceso, divulgado por el espacio de noticias Dray, tuvo lugar luego de que un pasajero se durmiera durante el viaje y al llegar a la citada terminal, no se percatara del arribo.

Como los choferes tampoco se dieron cuenta de su presencia, se retiraron tras concluir su recorrido y lo dejaron dentro, sin dejarle chances de salir del ómnibus.

Cuando el hombre se despertó, se dio cuenta que estaba ya en Necochea dentro del micro cerrado, estacionado en un andén de la terminal local. Ante la ausencia de los conductores, el pasajero debió llamar al 911 para pedir auxilio.