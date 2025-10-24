Un muerto, dos heridos y un auto completamente destruido tras chocar desde atrás contra un camión

La mano en sentido al oeste de la autopista Rosario-Córdoba estuvo cortada al tránsito este viernes durante varias horas en el kilómetro 356, cerca de Cañada de Gómez, debido al choque fatal entre un Volswagen Crossfox y un camión ocurrido pasadas las ocho, en el que murió un joven de 20 años y otros dos resultaron heridos. Al mediodía, la circulación se rehabilitó completamente.

Las tres personas que iban en el vehículo más chico, aparentemente, regresaban del partido disputado por Belgrano contra Argentinos en el Gigante de Arroyito por la Copa Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, el joven falleció en el lugar antes de que pudieran asistirlo. Otros dos hombres oriundos de Córdoba, también jóvenes, resultaron con politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital San José de la ciudad cabecera del departamento Iriondo. Actualmente, se encuentran a la espera de los resultados de estudios médicos, reportó el Diario de Cañada.

De acuerdo a las primeras informaciones, el auto embistió desde atrás al camión, aunque por ahora se desconocen las razones del accidente. Bomberos trabajaron en el lugar, donde al momento del accidente algunas personas habían quedado atrapadas en uno de los vehículos.

Por el choque, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso un corte de tránsito en la mano hacia Córdoba con un desvío temporal hacia la ruta provincial 91, que se sostuvo hasta horas del mediodía. Voceros del organismo recomendaron respetar las indicaciones en ese sector y circular con precaución, ya que además regía una alerta naranja por tormentas.