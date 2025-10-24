A través de las cámaras del COM, identifican y recuperan un vehículo robado

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), activó este viernes un alerta por una Renault Stepway que poseía una patente apócrifa y estaba vinculada a hechos delictivos.

Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones.

La persecución culminó en Mario Bravo y Saavedra, donde el automóvil fue interceptado y se procedió a la aprehensión tanto de su conductor como dos acompañantes. El rodado por su parte fue secuestrado.

Cabe destacar que si bien la patente que poseía la camioneta no poseía impedimento legal, el número de grabado de cristales denotaba que tenía pedido de secuestro activo perteneciente a la Comisaría Decimotercera.