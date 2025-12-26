Video: descubren un VW Gol robado hace 4 meses, lo persiguen y aprehenden al conductor

A través de las cámaras de monitoreo descubrieron al auto robado. Imagen: captura video.

Un Volkswagen Gol Trend que había sido sustraído en agosto, gracias a la acción del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) fue perseguido e interceptado por la policía y su conductor fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Desde el Municipio de General Pueyrredon informaron a 0223 que el hecho ocurrió este viernes en las primeras horas de la mañana, cuando a través del COM se activó un alerta por un auto, que había sido robado el 28 de agosto.

Mediante el seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones.

Finalmente, la persecución culminó en Gaboto y Pehuajó, donde el automóvil fue interceptado y se procedió a la aprehensión de su conductor. El vehículo, por su parte, fue secuestrado por la comisaría decimosexta.