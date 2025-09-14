Trapito generó disturbios en la puerta de un concurrido shopping y terminó aprehendido
Anteriormente se lo había visualizado por las cámaras de COM rompiendo botellas de vidrios en otro sector.
Ante una denuncia recibida, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad intervino en la aprehensión de un trapito que generó disturbios en la vía pública a escasos metros de un reconocido y concurrido shopping de Mar del Plata.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró en inmediaciones de Las Heras y Garay donde se visualizó a un trapito en aparente estado de ebriedad. Al momento de ser identificado, adoptó una actitud hostil contra el personal municipal y personal policial, que logró reducirlo.
Previamente, el trapito fue detectado por las cámaras del Centro Municipal de Monitoreo (COM), en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia, generando disturbios y rompiendo botellas de vidrios.
