"No nos vamos a acostumbrar a la inseguridad": vecinos del barrio San Carlos llevaron sus reclamos al COM

Después del violento asalto de motochorros que conmocionó al barrio San Carlos y lo tomaron cono "la gota que rebalsó el vaso", los vecinos se reunieron con autoridades del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y presentaron una nota con 40 reclamos. "Decir salud y educación es un montón, pero al menos que nos brinden seguridad", expresaron.

En principio, una de las vecinas que encabeza los reclamos, Jesica, explicó en diálogo con 0223 que la situación en el barrio "llegó a un punto de quiebre a partir del asalto del robo con arma de fuego en el que le dispararon a Mariano" y que desde ese entonces comenzaron a manifestarse y movilizarse, como lo hicieron frente a la Comisaría Novena.

Después de esa protesta que concluyó en una reunión con las autoridades, según comentó, coordinaron un nuevo encuentro "para hacer un seguimiento" y les solicitaron "que empezaran a transmitir todos sus reclamos al área municipal para apoyar los operativos de control y prevención que gestiona la Policía de la provincia de Buenos Aires".

La crítica situación en la zona preocupa a los vecinos, que coparon la Comisaría Novena y este jueves fueron recibidos en el COM.

Debido a la exigencia, la mujer al mando de trasladar las preocupaciones vecinales detalló que este jueves presentaron una nota en la que "se sintetizan todos los reclamos, que son más de 40", con el objetivo de que la Municipalidad "colabore desde sus departamentos en la prevención y control que está llevando la fuerza de seguridad bonaerense".

Por otro lado, contempló que la crítica situación no se debe por un error puntual, sino que "la inseguridad está sobrepasando a todos", aunque aseguró que "hay un quiebre institucional y una puerta giratoria constante, por la que entran y salen ladrones, que después son reincidentes".

Sin embargo, también puntualizó: "La Policía no da abasto con los recursos humanos ni la situación. No pueden cubrir toda la ciudad y sentimos que hay un abandono por parte de la Provincia hacia la Policía marplatense. Por los colores políticos, se están tirando la pelota entre unos y otros, pero lo pagamos nosotros, los vecinos".

En tanto a la relación con la dependencia que tiene jurisdicción en el barrio, Jesica resaltó que "el diálogo es fluido, constante y están tratando de apresar, perseguir y encontrar a los responsables de los actos delictivos que tuvimos", y destacó "la buena voluntad por parte de la Novena", al igual que del Municipio, que "siempre brindó una respuesta y gestionó con la jefatura departamental".

Al mismo tiempo, a pesar que aclaró que "hay otros barrios que están en una situación deplorable" y la suya "es mucho mejor", también confió que no se van "acostumbrar a la inseguridad" y que reclamarán en todos los espacios posibles.

"Vamos a generar nuestros reclamos para que trabajen por nosotros porque somos ciudadanos de Mar del Plata, pagamos nuestros impuestos y queremos seguridad. Ya decir salud y educación es un montón, pero al menos que nos brinden seguridad", apuntó.

Por último, señaló que están convocando una nueva marcha en conjunto a los barrios Santa Mónica y Stella Maris, luego de un hecho ocurrido el domingo pasado a la madrugada en General Rivas al 2800.