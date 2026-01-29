“Gracias de corazón”: hay buenas noticias para la mujer que sufrió un grave accidente en una playa de Mar del Plata

Entre tanta angustia, la solidaridad de los marplatenses le dibujó nuevamente una sonrisa a Gabriela, la mujer que sufrió un gravísimo accidente en una playa del sur y que tiene que realizarse una costosa intervención quirúrgica.

Este jueves, Miguel, su ex pareja, confirmó que tras la difusión de la campaña de solidaridad, en pocas horas pudieron juntar el dinero para los insumos de la operación, que se realizará este viernes en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

La verdadera pesadilla comenzó el pasado sábado en el parador Rilanco, cuando en un caluroso día de playa, Gabriela estaba remontando una ola, cuando por motivos que tratan de explicarse, una fuerte marejada la empujó al fondo de la arena y sufrió un golpe casi fatal, que le provocó varios cortes en la cara, la luxación del brazo derecho y la rotura de la sexta vertebra de la columna.

Debido a las lesiones, la mujer quedó casi sin movilidad en su cuerpo. “Cuando se golpeó, quedó inmóvil. Estaba mi hija en ese momento y cuando vio que no se movía… la ola la estaba tapando. La corrió a la fuerza como podía, porque tiene 15 años. Y la gente luego corrió a asistirla. Si estaba sola, se ahogaba”, contó ayer dramáticamente Miguel.

“Gracias a Dios ya juntamos la plata”

Esta mañana la ex pareja de Gabriela agradeció a todos la ayuda económica que brindaron, que posibilitará que la mujer pueda ser operada en forma urgente, ya que toda demora puede comprometer seriamente su salud. “Gracias a Dios ya juntamos la plata”, dijo.

“Ahora hay otro alias, que es el del hijo de Gabriela, Tomás. Porque ahora se va a necesitar también todo para la recuperación y cosas que surjan. Y todo lo que me sigan pasando a mí, no importa porque se lo voy pasando a él. Lo más importante de todo esto, más que nada, es que el viernes la operan, si Dios quiere. Gracias a todos”.

El nuevo alias es: tomasmaya22

A nombre de Tomas Correa Maya