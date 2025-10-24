Violento robo a un jubilado: "Lo tiraron al piso, lo golpearon, lo ataron de pies y manos, y se llevaron el auto"

Un violento robo ocurrió este viernes por la tarde en una tapicería del barrio El Gaucho, donde dos delincuentes golpearon y ataron a un hombre de 78 años para luego robarle su auto, un televisor y un celular. El hecho sucedió cerca de las 14.30 en el local ubicado sobre 12 de Octubre al 9300, según relató el hijo de la víctima.

"Entraron dos muchachos de entre 25 y 30 años. Le preguntaron por un trabajo y cuando mi papá se levantó de la máquina de coser, se le abalanzaron. Lo tiraron al piso, lo golpearon y le pedían plata y las llaves del auto", contó Javier, hijo del tapicero, en diálogo con 0223.

Durante el ataque, los ladrones cerraron la puerta del local para evitar ser vistos desde la vereda y continuaron golpeándolo. "Uno lo agarró del cuello y el otro le pegaba. Tiene la cara negra, todo golpeado. Lo ataron de pies y manos, le sacaron el televisor, el celular y se llevaron el auto", agregó el joven.

El hombre logró desatarse por sus propios medios y salir a la calle, donde alcanzó a ver su vehículo alejándose. Horas más tarde, la Policía encontró el auto abandonado en Alvarado y República del Líbano. "Quiero destacar a la Policía que se portó de 10 con mi viejo", manifestó el hijo de la víctima.

El ataque ocurre apenas tres semanas después de que la esposa del tapicero fuera víctima de otro hecho de inseguridad. "Le robaron la cartera cuando iba a cobrar la jubilación. Le manotearon desde una moto y se fueron", recordó Javier, visiblemente indignado por la violencia con la que atacaron a su padre.