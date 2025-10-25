Todos los candidatos de la BUP: 15 listas van por las 35 bancas en Diputados
Los bonaerenses renuevan la mitad de sus representantes en la Cámara Baja. El detalle con todos los candidatos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A las 8 de este domingo comienzas las Elecciones Legislativas Nacionales, donde 13.353.974 bonaerenses podrán votar en las 38.760 meses habilitadas en la Provincia de Buenos Aires para elegir 35 diputados nacionales, entre las 15 listas que finalmente fueron oficializadas por la Cámara Nacional Electoral.
Si bien toda la atención se concentra en la disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, otras 13 listas buscarán acceder a las 35 bancas para renovar la mitad de la representación de la Provincia de Buenos Aires en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, para lo cual deberán superar el 2,85% de los votos.
El domingo también hará su debut la Boleta Única de Papel (BUP), donde solo figuran con foto los dos primeros candidatos y mientras que se detallan los nombres de los primeros cinco candidatos por cada lista.
Por eso, aquí están los nombres y apellidos de los 525 candidatos, según el orden de lista en el cual se ubican en la BUP, de izquierda a derecha.
1. La Libertad Avanza
1.Diego Santilli / 2. Karen Reichardt / 3. Sebastián Pareja / 4. Gladys Humenuk / 5. Alejandro Carrancio / 6. Johanna Longo / 7. Alejandro Finocchiaro / 8. Miriam Niveyro / 9. Sergio Tronco Figliuolo / 10. Giselle Castelnuovo / 11. Álvaro García / 12. María Fernanda De Sensi / 13. Joaquín Ojeda / 14. María González Estevarena / 15. Hernán Urien / 16. Andrea Vera / 17. / 18. Ana Tamagno / 19. Javier Sánchez Wrba / 20. Martina León / 21. Mario Saavedra / 22. Barbara Lerin / 23. Hugo Ferreyra / 24. Susana Conte / 25. Ignacio Salaberren / 26. Roxana Cavallini / 27. Eduardo Creus / 28. Mirta Wide / 29. Damián Selem / 30. Karina García / 31. Luis Green / 32. Paula Canegallo / 33. Mauricio Imperatori / 34. María Alejandra / 35. Enzo Di Fabio
2. Partido Nuevo Buenos Aires
1. Santiago "Dogo" Cuneo / 2. Mara Ordoñez / 3. Larry de Clay / 4. Ximena Rijel / 5. Ramón Garces / 6. Alesandra Minnicelli / 7. Adrián Salbuchi / 8. Oferlia Barbe / 9. Andrés Moreura / 10. Susana Rojas / 11. Claudio Orellano / 12. Vilma Aleman / 13. Horacio Burgos / 14. Débora Anselmino / 15. Alejandro Cabello / 16. Sandra Ick / 17. Luciano Martos / 18. Soledad Albornoz / 19. Daniel Martin / 20. María José Pacenti / 21. Sebastián López Podestá / 22. Verónica Díaz / 23. Víctor Rodríguez / 24. Laura Velasquez / 25. Nelsón Prezioso / 26. María Virginia Iribas / 27. Joal Pacenti / 28. Cecilia Espinoza / 29. Robeto Smith / 30. Chiara Pacenti / 31. Pablo Anselmino / 32. Cecilia Marti / 33. Gastón Frachetti / 34. Silvia Altamura / 35. Daniel Escobar
3. Liber.Ar
1. María Fernanda Tokumoto Eyler / 2. Leonardo Mollard / 3. Mónica Paz / 4. Fernando Bovero / 5. Mariana Ledesma / 6. Néstor Martínez / 7. Constanza Vera / 8. Mauro Sir / 9. Carmen Guliotto / 10. Juan Alberto Lastra / 11. María Fernanda Fava / 12. Ricardo Belando / 13. Aldana Beltramini / 14. Mario Basconcello / 15. Olga DEcoud / 16. Héctor Gonnet / 17. Cecilia Biocca / 18. Félix Ruiz / 19. Gabriela Scebba / 20. Maximiliano Miller / 21. Camina Basilotta Landini / 22. Segio Gagna / 23. María Victoria Delli Santi / 24. Daniel Rienzi / 25. Andrea Achardi / 26. Mario Naldi / 27. Candela Ontiveros / 28. Marcelo Barros / 29. Aurelia Zequeiro / 30. Mario Aquino / 31. Mirna Narvaez / 32. Gustavo Castro / 33. Carmen Hernández / 34. Salvador Mangano / 35. Stella Gamaler Rodríguez
4. Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
1. Nicolás Del Caño / 2. Romina Del Plá / 3. Juan Carlos Giordano / 4. Mónica Schlotthauer / 5. Alejandro Bodart / 6. Ana Paredes Landman / 7. Néstor Pitrola / 8. Nathalia González Seligra / 9. Eduardo Ayala / 10. Luana Simoni / 11. Sebastián Rodriguez / 12. Jorgelina Matucevicius / 13. Federico Novo Foti / 14. Norma Lezama / 15. Ariel Somer / 16. Agustina Barrios / 17. Guillermo Pacagnini / 18. Diana Cabrera Sánchez / 19. Lucas Cuenca / 20. Graciela Calderón / 21. Juan Emiliano Romero / 22. Karen Leguizamón / 23. José Sebriano / 24. Andrea Lanzette / 25. Franco Rapanelli / 26. Emilce Correa Louzao / 27. Claudio Mora / 28. Nora Biaggio / 29. Luis Sucher / 30. Mónica Mendez / 31. Ricardo Segretti Valdueza / 32. Paula Akerfeld / 33. Osvaldo López / 34. Natalia Espasa / 35. Luciano Corradi
5. Frente Patriota Federal
1. Alberto Samid / 2. María Cristina Dip / 3. Alejandro Biondini / 4. Marisa Scarafia / 5. Martín Iodko / 6. Eliana Ott / 7. Diego Carlomagno, / 8. Sandra García / 9. Valentino Bellini / 10. Yolanda Kayser / 11. Claudio García / 12. Yanel Etcheverry / 13. Américo Fresca / 14. Mariana Mollo / 15. Sebastián Salvador Bustamante / 16. María Laura Ferreyra / 17. Héctor Rodríguez / 18. Silvia Bostjanic / 19. Esteban Mannarino / 20. Silvia Clavijo / 21. Roberto Spinosa Castaño / 22. Marela García / 23. Raquel Cetrola / 24. Raquel Aguilera / 25. Sebastián Gutierrez / 26. Nancy Castillo / 27. Miguel Julián / 28. Alicia Quiroz / 29. Rolando Riss / 30. Érica Salto / 31. Juan Carlos Rosito / 32. Yésica Colicino / 33. Enrique Oros / 34. Mónica Pérez / 35. Jorge Arias
6. Unión Liberal
1. Roberto Cachanosky / 2. Griselda Romariz / 3. Hugo Bontempo / 4. Patricia Heltner / 5. Alejandro Mansilla / 6. Evangelina Martín / 7. Francisco Soraci / 8. Mónica Leguizamón / 9. Leonardo Panebianco / 10. Venessa Spinola Torres / 11. León, Cristian / 12. Romina Trotta / 13. Ramón Palacios / 14. Bianca Giangrande / 15. Francisco Sicardi De Estrada / 16. Clara Espinosa / 17. Jorge Centurión / 18. Vera Montenegro / 19. Gustavo Díaz / 20. Erika Spitteler / 21. Marcelo Carola / 22. Dora Marcelino / 23. Claudio Giménez / 24. Mónica Fernández / 25. Horacio Santillán / 26. Natalia Mariotti / 27. Roberto Casal / 28. Alicia Casal / 29. Carlos Harendorf / 30. Alicia Rivero / 31. Matías Ferrario / 32. Roxana Marga / 33. José Bustamante / 34. Marisa Mraca / 35. Sebastián Vilas
7. Fuerza Patria
1. Jorge Taiana / 2. Jimena López / 3. Juan Grabois / 4. Vanesa Siley / 5. Sergio Palazzo / 6. Teresa García / 7. Horacio Pietragalla / 8. Agustina Propato / 9. Hugo Moyano (hijo) / 10. Fernanda Díaz / 11. Sebastián Galmarini / 12. Fernanda Miño / 13. Hugo Yasky / 14. Marina Salzman / 15. Nicolás Trotta / 16. María Elena Velázquez 17. Luis Alberto Calderaro / 18. Aldana Rodríguez Golisano / 19. Daniel Catalano / 20. Claudia Bernazza / 21. Jorge Rivas / 22. Rocío Di Bastiano / 23. Oscar De Isasi / 24. Silvia Saravia / 25. Carlos Alberto Raimundi / 26. Macarena Quinteros / 27. Carlos Ortega / 28. Macarena Rusconi / 29. Federico De Marziani / 30. María Cristina Moreno / 31. Bernabé Leinenn Aristides / 32. Florencia Defelipe / 33. Sebastián Beroldo / 34. Julieta Ferrari / 35. Alejandro Rodríguez
8. Coalición Cívica
1. Juan Manuel López / 2. Elsa Llenderrozas / 3. Lisandro Hourcade / 4. Maricel Etchecoin / 5. Matías Yofe / 6. Nadia Porro / 7. Román Bouvier / 8. Victoria Borrego / 9. Héctor Toty Flores / 10. Graciela Andrada / 11. Pablo Zubiaurre / 12. Nilda Zapata / 13. José Fernández / 14. Anahí Bilbao / 15. Eduardo Jordan / 16. Patricia Malaspina / 17. Fernando Trigo / 18. Silvia Vázquez / 19. Oscar Cappelletti / 20. GIana Fuentes / 21. Saúl Trejo / 22. Mariana Caracoche / 23. Patricio Yalet / 24. María Belén Cáceres / 25. Santiago Mercadé / 26. Lourdes Nocetti / 27. Haroldo Villafranca / 28. Berta Núñez / 29. Lucas Agüero Lorenzo / 30. Miriam Landoni / 31. Horacio Canullán / 32. Concepción Junco / 33. Martín Biossi / 34. Silvia Rodríguez / 35. Fernando Landaburu
9. Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
1. Ricardo Alfonsín / 2. Lilia Cassese / 3. Gustavo López / 4. Marina Sburlatti / 5. Hugo Maltempo / 6. Julia Larcamón / 7. Manuel Canay / 8. Carina Zeli / 9. José Luis Fabris / 10. Marianella Islas / 11. Santiago Hernández / 12. Gabriela Adorno / 13. Germán Kohl / 14. Mónica Sequeira / 15. Christian Greco / 16. Verónica Mateo / 17. Fabio Perussich / 18. Silvia Fernández Zena / 19. Pablo Foster / 20. Viviana Forti / 21. Daniel Deserti / 22. Evalin Gonzalez, Evelin / 23. Osvaldo Gatti / 24. Marta Campos / 25. Antonio Corona / 26. Laura Pérgola / 27. Eduardo Bogado / 28. Leila Rashid / 29. Walter Flores / 30. Gisella Mattea / 31. Leonel Antonuchi / 32. Irene Barzola / 33. Guillermo García / 34. Fernanda Fernández Vizcay / 35. Rodolfo Suárez
10. Propuesta Federal para el Cambio
1. Fernando Burlando / 2. Fabiana Martín / 3. Fabián Amendola / 4. Silvia Petroff / 5. Javier Baños / 6. Vanesa Sosa / 7. Carlos Giuliani / 8. María Lorena Pagano / 9. Adolfo Leguiazamón / 10. Carina Arraygada / 11. Germán Francone / 12. Alejandra Rodríguez / 13. Sebastián Slpizer / 14. Rosa del Valle Lazo / 15. Claudio Papasidero Ricco / 16. Gloria Ayala / 17. Víctor LEctour / 18. Carolina Onzari Frau / 19. Nerio Robles / 20. Celia Quintana / 21. Gabriel Balbuena / 22. Natalia Berrittella / 23. Adrián Corzo / 24. Norma Ramírez / 25. Adrián Serusi / 26. Griselda Saucedo / 27. Jonatan Magno / 28. Viviana Veloso / 29. Pablo González / 30. Gabriela Fellet / 31. Eduardo Trejo / 32. Gabriela Porta / 33. Sergio Lanzini / 34. Elena Romero / 35. Ezequiel Arraygada
11. Provincias Unidas
1. Florencio Randazzo / 2. Margarita Stolbizer / 3. Emilio Monzó / 4. Danya Tavela / 5. Alfredo Lazzaretti / 6. Andrea Almenta / 7. Osvaldo Caffaro / 8. Josefina Lauría / 9. Julio Pascualín / 10. Silvia Green Asteazarán / 11. Sergio Buil / 12. Natalia Dziakowski / 13. Julio Dunoget / 14. Graciela Rego / 15. Oscar Alva / 16. Verónica Zamora / 17. Juan Pablo Ripamonti / 18. Jorgelina López / 19. Carlos Gianella / 20. Marianela López / 21. Marcelo Fraga / 22. Stella Medaño / 23. Ricardo Choffi / 24. María Luján Rodríguez / 25. Sergio Carciofi / 26. Silvana Bergel / 27. José María Duhalde / 28. Gladys Villalba / 29. José Enrique Velazco / 30. Fabiana Nardi / 31. Juan Colli / 32. Marcela Loyola / 33. Hernán Kapoluto / 34. María del Pilar Muñiz / 35. Alejandro Cieri
12. Potencia
1. María Eugenia Talerico / 2. Ricardo Alpert / 3. María De Hagen / 4. Fernando Mascetti / 5. Flavia Acuña / 6. Miguel Echeverría / 7. Eva Gigena / 8. Ricardo Stoddart / 9. Amalia Francini / 10. Carlos Álvarez / 11. María Gabriela Hernández / 12. Aníbal Cevasco / 13. Cecilia Rumi González / 14. Marcelo García / 15. Ariana Schiavi / 16. Jorge Berisso / 17. María Eugenia Villata / 18. Alejandro Bartoletti / 19. Marcela Chui / 20. Luis Palmiotti / 21. María Andrea Passerini / 22. Héctor Cumplido / 23. Susana Pisera / 24. Pedro Vigneau / 25. Delia Gandini / 26. Federico Mattocio / 27. Mariana Weber / 28. Claudio Venchiarutti / 29. Gabriela Anoll / 30. Alejandro Bulacio / 31. Stella Días / 32. Oscar Ponce / 33. Lorena Gorosito / 34. Jesús Chobadindegui / 35. Laura Carbone
13. Unión Federal
1. Fernando Gray / 2. María Guazzaroni / 3. Federico Martelli / 4. Analía Pérez / 5. Adolfo Suárez Erdaire / 6. Carina Biroulet / 7. Ángel García / 8. Gisela Oliva / 9. Mariano Fernandino / 10. Rosana Tortosa / 11. Alejandro López / 12. María Isabel Casas / 13. Guido Mengía / 14. Romina Rojas / 15. Ernesto García / 16. Emilce Blanco / 17. Hugo Davila / 18. Iris Barrios / 19. Javier Raffaellino / 20. Marcela Ludueña / 21. Luis Cano / 22. Andrea Piantanida / 23. Ariel Montes / 24. Sabrina Alsina / 25. Pablo Etchegoyhen / 26. Mirta Koch / 27. Manuel Sánchez / 28. Ramona Barraza / 29. Facundo Fernández / 30. Blanca Cristaldo / 31. Ignacio Trucco / 32. Sabrina Soria / 33. Walter Favale / 34. Silvana Fernández / 35. Humberto Valdés
14. Nuevos Aires
1. Sixto Cristiani / 2. Catalina Achilli / 3. Leandro Nievas / 4. Milagros Alfonso / 5. Cristian Ruiz / 6. Romina Díaz / 7. Tomás Cuervo / 8. Rosana Sobré / 9. Cristian Quillotay / 10. Nerea Gómez / 11. Tiago Aranzabe / 12. Andrea Repetto / 13. Alejandro Torre / 14. Aldana Gómez / 15. Raúl Ramos / 16. Natalia Muller / 17. Emiliano Acosta / 18. Tamara Arredondo / 19. Roberto Brizuela / 20. Anahí Vallejo / 21. Agustín García Ruiz / 22. Mariela Méndez / 23. Patricio Longarini / 24. Micaela Di Palma / 25. Mauricio González / 26. Marcela Sejas / 27. Guillermo Carrizo / 28. María Jimena López / 29. Cristian Loff Fonseca / 30. Ana María Offidani / 31. Ramón Pérez / 32. Mariela Meconcelli / 33. Nicolás Gómez / 34. Rosana Gómez / 35. Gonzalo Araujo Álvarez
15. Movimiento Avanzada Socialista
1. Manuela Castañeira / 2. Juan Cruz Ramat / 3. María Paz Álvarez / 4. Lucas Correa / 5. Soledad Yapura / 6. Marcos Pascuan / 7. Paula Abal / 8. Leandro Hidalgo Robles / 9. Karina Colodro / 10. Jorge Ayala / 11. Graciela Robles / 12. Facundo Díaz / 13. Andrea Dopazo / 14. Ramiro Manini / 15. Natalia Faganello / 16. Facundo Raggio / 17. Laura Gómez / 18. Emilio Almada / 19. Karen Nuñez / 20. Benjamín Caviedes / 21. Emma Vecchio / 22. Maximiliano Wasserman / 23. Lucía Camara / 24. Sergio Martínez / 25. Paula Rojas / 26. Miguel Mugueta / 27. Evelyn Mac Dermott / 28. Eduardo Martínez / 29. Florencia González / 30. Jaime Lasa Matteucci / 31. Florencia Benitez / 32. Gustavo Juárez / 33. Sofía Carneiro / 34. Alejandro Schmale / 35. Andrea Núñez
Temas
Lo más
leído