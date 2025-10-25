SUPLEMENTOS
Un defensor de Boca podría jugar el Mundial para un exótico país

Cabo Verde fue noticia por clasificar por primera vez para Estados Unidos, Canadá y México. Por un antepasado, un marcador central "xeneize" podría nacionalizarse y asistir a la cita.  

Costa se afirmó como titular en Boca y podría jugar el Mundial 2026.

25 de Octubre de 2025 14:26

Por Redacción 0223

El defensor de Boca Ayrton Costa fue noticia en las últimas horas, luego de que se confirmara la posibilidad de que dispute con un exótico país el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Esto se debe a que Costa podría representar a Cabo Verde, ya que su abuelo es de dicho país africano.

De esta manera se cumple el requisito de la FIFA para nacionalizarse, debido a que alcanza con tener un padre o abuelo nacido en aquel país o incluso haber residido por un tiempo mínimo. Cabo Verde se clasificó por primera vez a un Mundial en agosto de este año, luego de la goleada 3-0 a Esuatini.

Costa, de 26 años, llegó a Boca a principios del 2025 proveniente del Royal Antwerp de Bélgica. Previamente, había jugado en Independiente y Platense. El defensor no tendría problemas para disputar el Mundial de 2026 ya que tiene la visa realizada para ingresar a Estados Unidos, situación que le había generado muchísimas complicaciones para el Mundial de Clubes de este año por sus antecedentes penales.
 

