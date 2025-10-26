¿Colectivo gratis?: una decisión cambia el transporte público en este domingo de elecciones en Mar del Plata

Luego de algunos tira y afloje, finalmente todo indica que este domingo 26 de octubre el transporte público será gratuito mientras se desarrollen las elecciones legislativas.

Según pudo saber 0223, la decisión del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires de otorgar la gratuidad y que el boleto de colectivo sea sin costo, aplicará en esta jornada de elecciones, pero de 8 a 18.

A diferencia de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando el intendente Guillermo Montenegro informó que en General Pueyredon no se implementaría el transporte gratuito porque el gobierno de Axel Kicillof no garantizaba el financiamiento, calculado en 300 millones de pesos, en esta oportunidad lo será.

“Ganó la democracia”, celebró esta mañana el abogado Julio Hikkilo, que confirmó la decisión, impuesta a último momento.

Días atrás, el letrado, que representa a la Casa del Trabajador Mar del Plata, presentó una nota al intendente Guillermo Montenegro para que se dé precisiones sobre si en las elecciones, habría o no colectivos gratis. Ante la falta de respuesta, se presentó un amparo ante la Justicia.

En la misiva, la entidad advirtió que de no haber una respuesta se presentaba un amparo a la Justicia para que “garantice a todos los ejercicios de un derecho constitucional elemental como ser el poder concurrir a votar y elegir a sus representantes”, lo que finalmente terminó ocurriendo.