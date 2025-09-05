La Justicia obliga al Municipio a que asegure colectivos gratis el domingo para ir a votar

Después de que el Municipio de General Pueyrredon no se sumara a la postura de Provincia de brindar el servicio de colectivos gratuito el domingo que viene por las elecciones, este viernes por la tarde la Justicia le ordenó a la Municipalidad que "garantice en forma real y efectiva un servicio de trasporte públicos de pasajeros básico y gratuito el para el día 7 de septiembre de 2025".

Luego que la provincia de Buenos Aires dispusiera la gratuidad del transporte público para esta elección en todo su territorio, el Municipio había advertido el martes que como "no se asignaron los recursos necesarios para cubrir los costos que esta medida implica", desde la gestión de Guillermo Montenegro dieron por tierra con la adhesión que Provincia había dejado a criterio de cada partido.

"En este caso, la Provincia invita a los municipios a adherirse, lo que significa que el gasto recaería sobre los presupuestos locales y, en consecuencia, sobre los contribuyentes de Mar del Plata y Batán. El costo estimado de implementar esta medida en General Pueyrredon asciende a 300 millones de pesos", señalaron a través de un comunicado.

El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, señaló: “En Mar del Plata, esta decisión de la Provincia termina siendo un costo que recaería sobre los vecinos. La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”.

Este viernes por la tarde, la jueza Mariana Haydee Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2, contestó un amparo que había realizado un ciudadano marplatense que actualmente vive en Batán "en representación de los intereses difusos de los electores que se encuentran con imposibilidad material de afrontar los gastos de traslados para cumplir con el derecho deber de concurrir y elegir a sus representantes el próximo domingo". En su pedido, alegaba que la decisión del Municpio "obstaculiza el ejercicio en igualdad de condiciones del derecho constitucional a elegir representantes".

La jueza resolvió este viernes "hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada, y disponer que la accionada MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN arbitre los mecanismos conducentes a los fines de hacer efectiva la medida cautelar innovativa urgente ordenando al Sr Intendente Guillermo Montenegro que garantice en forma real y efectiva un servicio de trasporte público de pasajeros básico y gratuito para el día 7 de septiembre de 2025, en el horario en que se llevará a cabo el acto electoral, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del CP".