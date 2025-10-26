Elecciones legislativas de Argentina 2025: a qué hora se conocerán los resultados

18:20 | Votó el 66% del padrón: "Fue un éxito la BUP"

Desde el centro de cómputos, el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, destacó la implementación del nuevo sistema de votación a través de la Boleta Única de Papel (BUP). "No tuvimos reportes de incidentes ni hubo problemas a la hora de votar. Todo el mundo destacó la facilidad de la forma de votación. Estamos muy conformes por eso. Hoy es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo. Era una deuda de la Argentina con los ciudadanos la implementación de la BUP. Llevaba décadas y por suerte pudimos llevarla adelante", valoró.

Asimismo, el integrante del Gabinete nacional confirmó que ya se está trabajando con personal del Correo Argentino para transferir y recibir los telegramas. "Estimamos que a las 21 vamos a tener los primeros resultados oficiales", ratificó.

18:00 | Cerraron los comicios y hay expectativa por los primeros resultados

A las 18 en punto cerraron los comicios y hay expectativa por los elecciones legislativas 2025 en Argentina que definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Por primera vez, se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

La participación electoral fue del 66%. Según dio a conocer la Dirección Nacional Electoral, los resultados comenzarán a difundirse a partir de las 21 del domingo 26 de octubre.