Se confirmó la lesión de Driussi en River: ¿juega contra Boca?

La derrota por penales del fin de semana, además de eliminación de la Copa Argentina, le dejó a River y Marcelo Gallardo la baja de uno de sus jugadores preferidos, Sebastián Driussi quien sufrió nuevamente una lesión muscular, se pierde el choque del domingo ante Gimnasia LP y, probablemente, el Superclásico en la Bombonera.

Ante Independiente Rivadavia, Driussi que ya arrastraba una molestia, tuvo que dejar la cancha a la media hora de juego reemplazado por Facundo Colidio y es posible que recién vuelva a jugar en lo fase de los play off si es que el equipo logra clasificar a esas instancias del Clausura de la Liga Profesional a falta de tres fechas. Desde su regreso al club, Driussi no pudo tener continuidad por las lesiones que ya arrancaron en marzo ante Talleres con un desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo dejó afuera casi un mes y estuvo ausente tres partidos consecutivos. Luego pudo agarrar continuidad y goles pero se le cortó en el Mundial de Clubes.

Contra el Urawa Red Diamonds, luego de hacer un gol, se cayó y al grito de “me rompí todo” tuvo que salir y la recuperación de ese severo esguince de tobillo izquierdo con distensión de ligamento lo tuvo 66 días afuera y 8 partidos ausente porque tuvo un traumatismo en la zona a poco de volver.

Finalmente contra Palmeiras cuando volvía a agarrar ritmo de titular en la ida con Palmeiras por la Libertadores se desgarró de nuevo y en cuatro semanas se perdió 5 partidos. A poco de volver, tras sumar minutos desde el banco, volvió a la titularidad y el viernes a la noche otro desgarro en el isquiotibial izquierdo, lo deja afuera.

En el primer semestre, Driussi jugó 1339 minutos con 18 partidos de titular sobre los 30 que jugó el equipo y media docena de goles. En lo que va del segundo semestre -incluyendo el Mundial de Clubes- River jugó 24 partidos y Driussi jugó 7 de titular -3 de suplente- con 4 goles y 603 minutos.

