Central ganó con un penal polémico y un hincha de Sarmiento se metió a la cancha a agredir al árbitro

El partido entre Sarmiento de Junín y Rosario Central, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, tuvo un incidente con un hincha que fue a atacar al árbitro Andrés Merlos. Luego del gol sobre la hora de Ángel Di María, quien convirtió de penal el tanto del 1 a 0 definitivo, un simpatizante del conjunto local ingresó encapuchado al campo de juego, se puso cara a cara con Merlos y llegó a tomarlo del cuello.

El incidente se produjo inmediatamente después del gol, cuando el simpatizante del “Verdolaga” rompió una reja para acceder al campo y se dirigió directamente hacia el juez para reclamarle por la sanción del penal. Si bien la situación no pasó a mayores y el agresor fue retirado del terreno de juego escoltado por efectivos policiales, el momento pudo haber sido peor.

Una vez controlada la situación, el encuentro se reanudó y finalizó con triunfo para Rosario Central, que con esos tres puntos aseguró su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y alcanzó la punta de la Tabla Anual, sellando además su boleto para la próxima Copa Libertadores 2026.



El episodio será informado al Tribunal de Disciplina de la AFA, que podría aplicar sanciones severas tanto a Sarmiento como a los responsables del operativo de seguridad. La agresión a un árbitro dentro del campo constituye una falta grave dentro del reglamento y podría derivar en una dura sanción para el equipo de Junín.

