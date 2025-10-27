“Le pueden dar 50 años y mi hijo no va a volver” dijo la mamá del joven asesinado tras una pelea por una gallina

Dos años y nueve meses después del asesinato de su hijo y de haberse mudado del barrio donde ocurrieron los hechos para no cruzarse a la familia del imputado, la mamá de Jeremías Fredes le pidió a los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que hagan justicia aunque ninguna condena le devolverá a su hijo.

“Mi hijo salió en defensa de una criatura y aunque le den 25, 30 o 50 años no va a volver. Son muchos días de dolor, solamente trato de seguir por mis cuatro hijas que me quedaron, pero mi vida cambio rotundamente”, le dijo María a 0223 al momento de ingresar a la sala de audiencias del séptimo piso de Tribunales.

El juicio se hace en el TOC N°1.

La mujer recordó que tras dispararle a su hijo el imputado estuvo seis meses prófugo hasta que lo pudieron atrapar. “La familia lo tapaba, la madre me cruzaba en el barrio y me negaba que su hijo tuviera algo que ver. Apenas cuatro meses después del hecho nos fuímos”, recordó.

María dijo que a lo largo de la investigación tuvieron comunicación permanente con los miembros de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 a cargo de Romina Díaz. “Ya sea personalmente o telefónicamente siempre se comunicaron con nosotros y estuvieron presentes. Ahora solo pedimos que se haga justicia”, indicaron.

Tal como se informó, la causa que llevó a juicio a Brandon Tomás Ledesma por el crimen cometido en enero de 2023 tras una discusión por una gallina en el barrio El Progreso está calificada como Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía que tiene una pena de prisión perpetua en expectativa.

La víctima tenía 18 años.

Están previstas cuatro jornadas para que los jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas escuchen a la fiscal Romina Díaz, al defensor Mauricio Varela y una veintena de testigos propuestos por las partes.

jeremías Fredes tenía 18 años y era oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Recibió un balazo en el cuello en enero de 2023, en el barrio El Progreso, en el marco de una pelea vecinal. La disputa ocurrió cuando cuatro jóvenes arrojaron piedras contra el auto de la mamá y, tras esa situación, se robaron la gallina de unos vecinos.

Los cuatro jóvenes empezaron a correr con la gallina y dos hijos de los vecinos los persiguieron en moto y, en ese contexto, comenzaron a agredirse, entre golpes e insultos. Fredes intervino para intentar calmar la situación, pero Brandon Ledesma entró a su casa para tomar un arma y luego le disparó al chico.

Estuvo seis meses prófugo.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 no hay dudas que la tarde noche de ese domingo en la zona de Juana Manso entre Vértiz y Azopardo el imputado efectuó varios disparos con el claro fin de darle muerte contra Fredes. Al menos un balazo dio en el sector del cuello mientras la víctima se hallaba de espalda al agresor para evitar ser alcanzado por los disparos.

El deceso de Fredes se produjo el 16 de enero debido a un paro cardiorespiratoria por lesión en carótida preventiva derecha provocada por proyectil de arma de fuego, tal como indicó el informe de la autopsia.

Ledesma fue detenido seis meses más tarde cuando circulaba en una moto Honda Tornado con la que intentó evitar la presencia de personal policial en inmediaciones de las calles Caraza y Reforma Universitaria. El joven circuló hasta la calle Goñi al 1900 dónde abandonó el rodado, escapó corriendo y fue reducido tras una persecución.