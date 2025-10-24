Independiente ganó después de 15 partidos: sus hinchas le tiraron comida para perros

El desahogo de los jugadores de Independiente pese al repudio de su gente.

El partido pendiente cuando estaba suspendido el estadio "Libertadores de América" se jugó con los dos equipos en su peor momento. Independiente con 15 sin ganar y Platense lejos del campeón del Clausura y casi sin chances de clasificación. Y los hinchas del "rojo" le hicieron saber el enojo al plantel por la pésima actuación en el segundo semestre, colgaron banderas y le tiraron alimento para perros a los jugadores.

Poco les importó a los hinchas que el equipo ganara y mostrara una mejor versión de la que venía teniendo. Apenas llegaron al estadio, desde atrás de un vallado increparon a Kevin Lomónaco y el defensor se volvió para enfrentar al hincha y se vivió el primer momento de tensión.

Una vez adentro, las banderas apuntaban a dirigentes y jugadores, con una visible, larga que decía "Jugadores perdedores, respeten la camiseta". El ingreso del equipo fue bajo una estruendosa silbatina.

Pero no fue todo. En el primer ataque del equipo hacia el arco de Platense, cayó una bolsa con alimento para perros. Cuando Ávalos convirtió el primer gol, parecía que iba a calmar la cosa, pero tampoco. Mientras festejaban, otra bolsa de comida perruna fue a parar al lado e los jugadores.

Con esta forma de protesta de los hinchas, se viralizó un recuerdo de 2009, cuando desde las tribunas arrojaron jeringas con un líquido rojo imitando sangre para pedirles más actitud a sus futbolistas.



