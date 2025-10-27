Los especialistas que entrevistaron a Lourdes Fernández explicaron porqué defiende a su pareja

La declaración de Lowrdez, integrante de Bandana, sobre lo ocurrido el jueves en el departamento de Leandro García Gómez, junto con el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, confirmó que la artista se encuentra en condición de “víctima de alto riesgo”.

En su testimonio, Lourdes Fernández aseguró que no sufrió lesiones y que permaneció junto al presunto agresor por su propia voluntad, en contradicción con la hipótesis inicial que sugería un secuestro. Según informó el periodista Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV), “lo defendió” y “habló del amor que siente por él”.

Pese a esto, el equipo de psicólogos del organismo especializado en violencia de género concluyó que la cantante no logra identificar que su pareja la agrede, hostiga y maltrata desde hace años.

Lowrdez de Bandana días atrás junto a Leandro García Gómez.

“¿Puede la Justicia sostener la detención de él si ella no declara en su contra? Les adelanto: la fiscal y el juez creen que sí. Y este informe que estamos anticipando será utilizado para mantenerlo detenido”, señaló Szeta.

En ese escenario, cobra especial relevancia el rol de la madre de Lowrdez, quien fue la que denunció la situación al encontrar a su hija en un estado de vulnerabilidad. Gracias a su intervención, García Gómez permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad y ella no tiene intención de retirar la denuncia.

“Tiene muy buenos abogados y no le importa si su hija está enojada, furiosa o lo que diga. Esta vez la frase es: ‘yo no me bajo, quiero a mi hija viva’”, reveló el periodista Adrián Pallares.